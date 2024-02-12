Врач Агаева выделила группу людей, которая подвержена риску заражения туберкулезом

Терапевт Анастасия Агаева предупреждает, что люди с ослабленным иммунитетом, включая тех, кто перенес COVID-19, наиболее подвержены риску заражения туберкулезом. Она указывает, что инфекция туберкулезом может протекать латентно без симптомов, но при слабом иммунитете может перейти в активную форму, проявляясь кашлем с мокротой, потливостью, потерей веса и аппетита.
Факторы риска включают ВИЧ-инфекцию, злоупотребление алкоголем, сахарный диабет, рак и лечение кортикостероидами, сообщает News.Ru.
Издание FT рассекретило объединение банкиров Европы
Внутри самого скрытного банковского сообщества Европы проходят одни из крупнейших финансовых сделок в мире, более резонансные, чем даже в Давосе, пишет Financial Review.
На Бали вводится налог для туристов
С 14 февраля 2024 года на острове Бали вводится новый туристический налог в размере менее десяти долларов на человека. Оплата этого налога обязательна для всех туристов и осуществляется наличными или картой Visa и Mastercard в аэропорту Денпасар или в онлайн-приложении.
Ученые Омска разработали средства по предотвращению и лечению кариеса
Ученые Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) разработали и защитили патент на специальные гелевые составы, которые предотвращают появление кариеса.
Эндокринолог Янг рекомендует включить в рацион корнеплоды на ужин
Вечерний рацион оказывает существенное воздействие на здоровье и вес человека.