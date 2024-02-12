Врач Агаева выделила группу людей, которая подвержена риску заражения туберкулезом

Терапевт Анастасия Агаева предупреждает, что люди с ослабленным иммунитетом, включая тех, кто перенес COVID-19, наиболее подвержены риску заражения туберкулезом. Она указывает, что инфекция туберкулезом может протекать латентно без симптомов, но при слабом иммунитете может перейти в активную форму, проявляясь кашлем с мокротой, потливостью, потерей веса и аппетита.

Факторы риска включают ВИЧ-инфекцию, злоупотребление алкоголем, сахарный диабет, рак и лечение кортикостероидами, сообщает News.Ru.