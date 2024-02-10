Анна Попова заявила об отсутствии значимого риска от коронавируса для здоровья людей

На лекции "Подвиг во имя жизней" на выставке "Россия" глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на сегодняшний день коронавирус не несет значимого риска для жизни и базового состояния здоровья людей.

Она подчеркнула, что еще будут волны заболеваемости, но их характер будет зависеть от различных факторов. Хотя есть рост заболеваемости, нет значительного числа ежедневно и еженедельно зарегистрированных случаев заболевания.

Попова также отметила, что в настоящее время нет обязательного ношения масок, поскольку болезнь протекает легко, и заражается небольшое количество людей, сообщает РИА Новости.