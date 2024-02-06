Врач Алешина: у людей с заболеваниями крови коронавирус может проходить тяжелее

Врач гематолог Ольга Алешина из ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России подчеркивает, что у пациентов с онкогематологическими заболеваниями COVID-19 может протекать тяжелее, дольше и чаще приводить к смертельному исходу из-за вторичного иммунодефицита.

У некоторых пациентов инфекция может протекать без симптомов на протяжении нескольких месяцев, что затрудняет проведение лечения. Алешина подчеркивает важность соблюдения рекомендаций Минздрава, вакцинации и бдительности в связи с возможными мутациями вируса, сообщает Вечерняя Москва.