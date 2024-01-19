Долгий ковид повредил клетки и ткани через активацию комплемента, увеличив титр антител против герпесвирусов

Швейцарские ученые выявили нарушение регуляции комплемента у пациентов с долгим ковидом, что приводит к избыточному образованию мембраноатакующих комплексов, повреждающих ткани. Пациенты также имеют повышенные уровни маркеров гемолиза и антител против герпесвирусов.

Исследование сыворотки крови 113 пациентов с долгим ковидом показало, что их плазма содержит несбалансированный мембраноатакующий комплекс, встраивающийся в клетки и вызывающий повреждение тканей. Повышенная активация комплемента связана с симптомами, и уровни компонентов нормализуются у пациентов, прекращающих жаловаться на симптомы. Долгий ковид также ассоциирован с маркерами повреждения тканей, тромбовоспалением и изменениями в белковом составе плазмы крови. Эти результаты помогут улучшить диагностику и понимание патогенеза долгого ковида. Ученые продолжают исследования для разработки эффективных методов лечения, сообщает N+1.