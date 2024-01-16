Ученые из Томска выявили, что коронавирус влияет на нервные оболочки головного мозга человека

Ученые Томского госуниверситета выявили, что коронавирус COVID-19 влияет на нервные оболочки головного мозга человека, что может вызывать постковидную депрессию и другие осложнения. Исследование рассматривает связь между перенесением вируса и изменением качества и количества миелина, защищающего нервные волокна.
Проект, реализуемый при поддержке Российского научного фонда, может помочь в диагностике последствий коронавируса и разработке стратегии реабилитации пациентов. Эксперимент включает различные группы людей, в том числе тех, кто перенес вирус в тяжелой форме. Исследователи выявили демиелинеизацию в головном мозге пациентов с тяжелым течением болезни, особенно в участках, ответственных за эмоции и память. Нарушение миелина также выражено у пациентов с постковидной депрессией. Тем не менее, тяжелое течение заболевания не является прогностическим фактором для конкретных осложнений, и неврологические проблемы могут возникнуть даже после легкой болезни, сообщает РИА Новости.
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