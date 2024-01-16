Врач Танашян предупредила о возможных рисках развития деменции в результате заражения COVID-19

Врач и член-корреспондент РАН Маринэ Танашян предупредила о возможных рисках развития деменции в результате заражения COVID-19. Она подчеркнула, что ухудшение памяти, внимания и наличие "тумана в голове" являются стандартными признаками после перенесенной коронавирусной инфекции. Танашян отметила, что различные вирусы, включая COVID-19, могут вызвать когнитивные расстройства, даже у пациентов без видимых изменений в головном мозге.
Врач также указала, что у некоторых пациентов до заражения вирусом уже могли быть признаки когнитивных нарушений, которые впоследствии могли бы прогрессировать к деменции в течение 15-20 лет. Она подчеркнула, что COVID-19 может ускорить этот процесс, но в настоящее время нельзя однозначно утверждать, что инфекция обязательно приведет к когнитивным нарушениям и деменции, сообщает News.Ru.
Xiaomi представила новый продукт - "умный" массажер глаз Mijia Smart Eye Massager
Устройство охватывает семь массажных зон, использует воздушные клапаны для воздействия на восемь ключевых точек вокруг глаз. Интенсивность массажа регулируется на трех уровнях, а температура - с помощью датчика NTC и приложения Mijia App.
В Саудовской Аравии заявили, что признают Израиль в случае решения палестинского вопроса
Саудовская Аравия рассматривает возможность признания государства Израиль после разрешения палестинского вопроса.
Ученые из Томска выявили, что коронавирус влияет на нервные оболочки головного мозга человека
Ученые Томского госуниверситета выявили, что коронавирус COVID-19 влияет на нервные оболочки головного мозга человека, что может вызывать постковидную депрессию и другие осложнения. Исследование рассматривает связь между перенесением вируса и изменением качества и количества миелина, защищающего нервные волокна.
Врач невролог Мацокин выявил, что головная боль зимой связана с терморегуляцией сосудов
Врач невролог Игорь Мацокин выявил, что холодовая головная боль зимой связана с терморегуляцией сосудов, особенно у женщин и тех, кто страдает от мигрени. При воздействии холода на голову возникает боль, исчезающая после устранения мороза.