Врач Танашян предупредила о возможных рисках развития деменции в результате заражения COVID-19

Врач и член-корреспондент РАН Маринэ Танашян предупредила о возможных рисках развития деменции в результате заражения COVID-19. Она подчеркнула, что ухудшение памяти, внимания и наличие "тумана в голове" являются стандартными признаками после перенесенной коронавирусной инфекции. Танашян отметила, что различные вирусы, включая COVID-19, могут вызвать когнитивные расстройства, даже у пациентов без видимых изменений в головном мозге.

Врач также указала, что у некоторых пациентов до заражения вирусом уже могли быть признаки когнитивных нарушений, которые впоследствии могли бы прогрессировать к деменции в течение 15-20 лет. Она подчеркнула, что COVID-19 может ускорить этот процесс, но в настоящее время нельзя однозначно утверждать, что инфекция обязательно приведет к когнитивным нарушениям и деменции, сообщает News.Ru.