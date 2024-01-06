Ученые из Амстердама выявили причину длительной усталости у людей с постковидным синдромом

Установлено, что у таких людей митохондрии в мышечных клетках производят меньше энергии по сравнению со здоровыми. Исследование, в котором участвовали 25 пациентов с хроническим ковидом и 21 здоровый человек, показало, что мышечные митохондрии функционируют менее эффективно у больных.
Это биологическое открытие может стать основой для разработки методов лечения постковидного синдрома. Ученые рекомендуют пациентам избегать перегрузок и поддерживать уровень физической активности в пределах личных возможностей. Пока нет конкретных доказательств присутствия вирусных частиц в мышцах, и другие гипотезы о происхождении длительного ковида требуют дополнительных исследований, сообщает Planet Today.
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