Французские ученые обнаружили связь между смертью около 17 тысяч больных COVID-19 и применением препарата от малярии

Французские ученые, проведя исследование и опубликовав его в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy, обнаружили связь между смертью около 17 тысяч больных COVID-19 и применением препарата от малярии — гидроксихлорохина. Исследование охватило период с марта по июль 2020 года и выявило, что применение данного препарата как варианта лечения COVID-19 вызывает неблагоприятный баланс риска и пользы.

Данные показывают значительное увеличение сердечной смертности, а также тенденцию к увеличению риска смертности от иных причин при использовании гидроксихлорохина. В исследовании отмечается, что количество жертв препарата может быть даже выше, поскольку рассматривались данные лишь за указанный период, сообщает РИА Новости.

Гидроксихлорохин, помимо своего противомалярийного действия, обладает умеренным иммуносупрессивным, специфическим и неспецифическим противовоспалительным эффектом при аутоиммунных заболеваниях.