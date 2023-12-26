Заболеваемость новым вариантом COVID-19 в США удвоилась за две недели, достигнув более 44%. Электронная версия Financial Times (FT) отмечает увеличение распространения варианта JN.1 в условиях низкой активности в вопросе вакцинации.

ВОЗ классифицировала JN.1 как "представляющий интерес вариант", но с низким риском для мирового здравоохранения. Этот подвариант "омикрона" вызвал рост госпитализаций на 10,4% на прошлой неделе, однако смертность снизилась по сравнению с предыдущим годом. Эксперты подчеркивают, что несмотря на рост показателей, ситуация не является взрывной, и призывают не беспокоиться о возвращении к началу пандемии.