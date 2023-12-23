В мире распространяется новый вариант коронавируса

Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, JN.1, быстро распространяется по миру и является очень заразным, что привлекло внимание ВОЗ. Несмотря на более чем тридцать мутаций, включая важную L455S в белке-шипе, ВОЗ утверждает, что риск для общественного здоровья низок.
Этот вариант эффективно нейтрализуется иммунитетом, и вакцины, предназначенные против "омикрона", также действенны. Тем не менее, ВОЗ рекомендует соблюдать меры предосторожности, учитывая наложение различных сезонных заболеваний, сообщает РИА Новости.
В последние периоды зарегистрирован значительный рост числа инфекционных заболеваний в Турции
По информации издания Medyatava, число обращений за неотложной медицинской помощью увеличилось вдвое. Особенно сильно этот тренд проявился в больницах Стамбула, что стало дополнительной нагрузкой для системы здравоохранения страны.
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