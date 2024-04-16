Подносова отказалась отвечать на вопрос о возвращении смертной казни, так как это не входит в ее полномочия

Кандидат на должность председателя Верховного суда России Ирина Подносова заявила, что активно работает над совершенствованием судебной системы РФ, а также над гуманизацией уголовных наказаний. Но она пока не может дать точный ответ в отношении возвращения смертной казни.
Она также отметила, что гуманистические ценности это один из основополагающих принципов, закрепленных в Уголовном кодексе РФ. Подносова подтвердила, отвечая на вопрос про сметную казнь, что придерживается такой же точки зрения в отношении высшей меры наказания, что и прежний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Судья сказала, что вопрос об отмене смертной казни уже давно решен и неправильно его ставить вновь. Что же касается возвращения данной меры наказания, то это выходит за рамки полномочий судей, а напрямую касается внесения изменений в действующую конституцию, это уже относится к законодательному органу власти, заключила Подносова.
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