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Басманный суд Москвы приговорил Сергея Куликова к пяти годам лишения свободы за взяточничество
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:54

Басманный суд Москвы приговорил Сергея Куликова к пяти годам лишения свободы за взяточничество

Басманный суд Москвы приговорил бывшего инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова к пяти годам заключения в колонии за взятку в 1,3 миллиона рублей.

Также ему будет запрещено занимать государственные должности сроком на 8 лет. Согласно материалам дела, Куликов путём вымогательств у представителей компаний, занимающихся испытанием боевого оружия, подписывал документы.

Если же кто-то отказывался давать взятку, то Куликов не давал согласие на подписание акта приёма в эксплуатацию новых видов и комплексов оружия.

Куликов был задержан в 2021 году и отправлен под арест.

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