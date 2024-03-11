Басманный суд Москвы приговорил Сергея Куликова к пяти годам лишения свободы за взяточничество

Басманный суд Москвы приговорил бывшего инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова к пяти годам заключения в колонии за взятку в 1,3 миллиона рублей.

Также ему будет запрещено занимать государственные должности сроком на 8 лет. Согласно материалам дела, Куликов путём вымогательств у представителей компаний, занимающихся испытанием боевого оружия, подписывал документы.

Если же кто-то отказывался давать взятку, то Куликов не давал согласие на подписание акта приёма в эксплуатацию новых видов и комплексов оружия.

Куликов был задержан в 2021 году и отправлен под арест.