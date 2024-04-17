Володин поздравил нового председателя Верховного суда РФ со вступлением в должность

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Ирину Подносову со знаменательным моментом в ее карьере. Подносову официально назначали на пост председателя Верховного суда РФ. Володин заявил, что большой опыт работы сделает из неё достойного председателя, который укрепит и сделает еще более эффективной судебную систему в России.
Ранее Ирина Подносова отказалась отвечать напрямую о возвращении смертной казни, выступая на заседании в Госдуме. Он заявила, что законодательный орган должен сам принять подобное решение, а судьи будут от него отталкиваться в дальнейшем.
Финляндия и Эстония закрывают свои КПП и порты для России
Финляндия закрыла пересечение транспортных пунктов на границе с РФ. Это же сделала и Эстония в отношении своих КПП на границе с Россией.
Застрявших из-за наводнения в Дубае туристов туроператоры размещают в гостиницах
В результате непредвиденного наводнения в Дубае российские туристы оказались в затруднительном положении, застряв как в аэропортах, так и в гостиницах.
Врач Утюмова: самым полезным овощем является брокколи – 100 г дают дневную норму витамина С
Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова подчеркнула, что брокколи заслуженно считается наиболее полезным овощем не только благодаря высокой концентрации витамина С. Она объяснила, что этот овощ обладает множеством других ценных свойств.
Отмечается снижение цен на отдых на Мальдивы: скидки могут достигать 70%
На Мальдивах наблюдается значительное понижение цен на проживание в отелях для российских туристов.