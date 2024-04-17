Володин поздравил нового председателя Верховного суда РФ со вступлением в должность

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Ирину Подносову со знаменательным моментом в ее карьере. Подносову официально назначали на пост председателя Верховного суда РФ. Володин заявил, что большой опыт работы сделает из неё достойного председателя, который укрепит и сделает еще более эффективной судебную систему в России.

Ранее Ирина Подносова отказалась отвечать напрямую о возвращении смертной казни, выступая на заседании в Госдуме. Он заявила, что законодательный орган должен сам принять подобное решение, а судьи будут от него отталкиваться в дальнейшем.