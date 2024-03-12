Спрос на курьеров зимой 2023-2024 годов в России вырос на 34% по сравнению с предыдущим годом

Вместе с растущим спросом, средние зарплатные предложения для курьеров увеличились на 38%, достигнув более 112 тысяч рублей.
Директор по аналитике и Data Science сервиса "Работа.ру" отмечает, что спрос на курьеров увеличивается каждый месяц в течение нескольких лет и обусловлен развитием электронной коммерции и популярностью служб доставки.
Наиболее "горячими" сезонами для курьеров называют ноябрьские распродажи, предновогодний период в декабре и февраль-март из-за гендерных праздников.
Рост спроса на курьеров был наиболее значительным в Санкт-Петербурге, Московской области, Свердловской области, Татарстане и Москве, а средние зарплатные предложения возросли в этих регионах, особенно в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
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