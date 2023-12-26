Врач-педиатр Морозова предупреждает об опасных признаках простуды у детей

По мнению Екатерины Морозовой, высокая температура более трех дней, сопровождаемая слабостью, одышкой, и кашлем, требует внимания специалистов. Важно не сбивать температуру до 38°C, так как это может быть признаком борьбы организма с болезнетворными микроорганизмами.

Кожные высыпания, сопровождающие повышение температуры, могут указывать на наличие инфекции, включая ветрянку, корь, краснуху и скарлатину. Врач также подчеркивает важность внимания к острой боли в животе, сильной головной боли, судорогам и другим необычным симптомам.