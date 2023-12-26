Врач-педиатр Морозова предупреждает об опасных признаках простуды у детей

По мнению Екатерины Морозовой, высокая температура более трех дней, сопровождаемая слабостью, одышкой, и кашлем, требует внимания специалистов. Важно не сбивать температуру до 38°C, так как это может быть признаком борьбы организма с болезнетворными микроорганизмами.
Кожные высыпания, сопровождающие повышение температуры, могут указывать на наличие инфекции, включая ветрянку, корь, краснуху и скарлатину. Врач также подчеркивает важность внимания к острой боли в животе, сильной головной боли, судорогам и другим необычным симптомам.
Мать-одиночка из Великобритании выиграла в лотерею в 2003 году сумму в £800 тысяч и осталась недовольна
Несмотря на радостный момент победы, за четыре года она оказалась без денег и разочарована произошедшим.
Япония планирует создать в следующем году новую организацию под названием "Форум термоядерной энергетики"
Эта структура объединит частный сектор, правительство и научные круги с целью координации развития термоядерного синтеза. Форум будет заниматься анализом технологических потребностей отрасли, управлением ресурсами участников и предоставлением рекомендаций по правилам безопасности и технологическим стандартам.
"Сибур" расширяет производство импортозамещающего поликарбоната для автопрома
Казаньоргсинтез сообщает о двух новых марках, PC-022URС1 и PC-010URС, предназначенных для изготовления рассеивателей автомобильных фар. Эти марки позволяют полностью заменить импортное сырье, ставшее недоступным на отечественном рынке.
Исследование выявило, что физическая активность может снизить расходы на медицину более чем на 70%
Исследование, проведенное Университетом Осаки и опубликованное в Journal of Transport & Health, подчеркивает важность физической активности для снижения расходов на медицину.