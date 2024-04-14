Исследователи из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде совершили значительный прорыв, усовершенствовав технологию электродинамического пылезащитного экрана (EDS). Основная цель данной технологии — обеспечить защиту космонавтов и важного оборудования от воздействия пыли во время миссий на Луну и Марс. Она основана на использовании прозрачных электродов и электрических полей, отталкивающих частицы пыли с различных поверхностей, таких как тепловые радиаторы, солнечные панели, камеры и снаряжение космонавтов.

Доктор Чарльз Бюлер, ведущий научный сотрудник Лаборатории электростатики и физики Кеннеди, подчеркивает остроту частиц лунного реголита, обусловленную отсутствием воздействия воды и кислорода, и их потенциальное негативное воздействие на космические миссии. Перед космическими испытаниями технология успешно продемонстрировала свою эффективность в вакуумных камерах, быстро и эффективно удаляя имитаторы и реальные образцы лунного реголита. Эта технология также была интегрирована в систему камер EagleCam CubeSat, разработанную Университетом аэронавтики Эмбри Риддла, и установленную на посадочном модуле Odysseus.

На следующем этапе развития проекта новая технология будет внедрена в ещё одну лунную миссию в рамках инициативы NASA CLPS в сотрудничестве с Firefly Aerospace, сообщает 4pda.