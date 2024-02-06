Российские космонавты отправили около 40 страниц отчета о недостатках на МКС

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что космонавты активно обсуждали недочеты и предложения по их исправлению после полета на МКС. Разработчики РОС теперь внимательно изучают эти рекомендации.

Первый модуль РОС запланирован к запуску в 2027 году, с завершением строительства через пять лет. Основное отличие новой станции — орбита с наклонением 96,8 градусов, что позволит ей охватывать всю территорию России, в отличие от МКС с наклонением 51,6 градуса, сообщает РИА Новости.