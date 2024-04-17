Операция блефаропластики призвана улучшить эстетику области век. Этот вид хирургического вмешательства проводится уже давно, и хирурги обладают значительным опытом в этой области. С виду кажется, что это простая процедура, в ходе которой редко возникают осложнения, и восстановление после нее проходит быстро. Однако, перед тем как принять решение о блефаропластике, есть некоторые важные аспекты, на которые следует обратить внимание, как рассказывает пластический хирург из сети клиник "Семейная" Елена Пономарева.

Блефаропластика может убрать избыточную жировую ткань, излишнюю кожу на веках и морщины в области глаз. Эта операция также рекомендуется для тех, у кого отсутствует складка на верхнем веке, имеются признаки старения кожи верхнего века или опущение слезного мешка. Однако все чаще пациенты считают, что благодаря блефаропластике можно поднять брови или разгладить морщины на лбу. Это заблуждение частично связано с ценой операции. В Москве цена на верхнюю блефаропластику варьируется от 50 000 до 100 000-150 000 рублей, а цена эндоскопической подтяжки лба начинается от 300 000. Пациенты зачастую выбирают более дешевую процедуру, а не ту, которая действительно необходима.

Понимание различий между операциями не является обязательным для пациентов, однако часто они не доверяют врачам, объясняющим разницу между разными видами операций. Некоторые даже подозревают врачей в том, что они специально не рекомендуют более дешевую операцию, но это не соответствует действительности. Каждая операция имеет свои показания и ожидаемый результат. Если проблема касается опущенных бровей, то необходима именно подтяжка бровей.

Новый подход

Пластическая хирургия постоянно развивается, и сегодня блефаропластика проводится более осторожно и деликатно. Пациент может обсудить с врачом подход к операции. Раньше врачи стремились полностью удалить все жировые отложения, работая радикально. Сейчас отношение к жиру изменилось, и специалисты стремятся сохранить его в умеренном количестве, перераспределяя его в нужные места. Это важно, так как жировая ткань придает объем и улучшает цвет кожи.

Комбинированный подход

Сегодня часто операцию блефаропластики сочетают с аппаратными процедурами для достижения отличных результатов. Например, проведение микроигольчатого лифтинга или лазерных процедур во время операции может дать потрясающий эффект. Операция улучшает форму, а аппаратные процедуры улучшают качество кожи.

Период восстановления

Обычно восстановление после блефаропластики проходит быстро и без осложнений. Для помощи восстановлению организма могут быть использованы микротоковые процедуры, способствующие заживлению швов и уменьшению отечности, а также лимфодренажный массаж, сообщает Вечерняя Москва.