Врач-косметолог Антимирова рекомендует проводить определенные косметические процедуры исключительно зимой

В холодное время года предпочтительно делать шлифовки, особенно с применением CO2 и эрбиевого лазера, направленные на омоложение кожи, борьбу с пигментацией, шрамами и рубцами. Эти процедуры требуют реабилитации, во время которой не рекомендуется выходить на улицу в светлое время суток, что делает зимний период наилучшим временем для их проведения.
Активное солнце является строгим противопоказанием для данных методик, поэтому после процедур необходимо использовать крем с максимальным SPF и избегать солнечных лучей в течение реабилитационного периода. Шлифовки рекомендуется проводить до середины февраля из-за увеличения активности солнца в более поздний период.
Фотоомоложение, процедуру, направленную на обработку кожи лица широкополосным импульсным светом, также рекомендуется проводить либо поздней осенью, либо зимой. Эта процедура позволяет избавиться от пигментных пятен и веснушек.
Еще одной процедурой, которую стоит проводить зимой, согласно Антимировой, являются химические пилинги. Врач отмечает, что в современной косметологии чаще используются лазерные пилинги из-за их эффективности и предсказуемости. Однако, если есть предпочтение к химическим пилингам, январь и начало февраля считаются наилучшим временем для их проведения, сообщает Газета.Ру.
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