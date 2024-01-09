Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 89,6883
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 99,1919
Археологи в Сибири обнаружили пушечные ядра XVIII века
  1. Главная
  2. Страна
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:40

Археологи в Сибири обнаружили пушечные ядра XVIII века

Исследования в Новосибирском Приобье выявили артиллерийские запасы в Уртамском, Умревинском, Чаусском и Бердском острогах. Найденные ядра, вероятно, использовались не только для артиллерийских целей, но и в быту, например, для прочистки печных труб и как грузила для рыболовов.

Эксперты подчеркивают, что находки также указывают на функциональные особенности орудий и их многофункциональное использование вне оборонительных сооружений, сообщает РБК.

Мир

Военное руководство Швеции призвало жителей готовиться к боевым действиям

Военное руководство Швеции призвало жителей готовиться к боевым действиям

Во всем виновата террористическая угроза – сейчас она находится на четвертом уровне по пятибалльной шкале.

Читать полностью
Продержаться как можно дольше: Финляндия намерена максимально длительно оставлять границы закрытыми

Продержаться как можно дольше: Финляндия намерена максимально длительно оставлять границы закрытыми

Однако для этого стране нужны веские основания, которые сейчас тщательно разрабатываются кабмином.

Читать полностью

Общество

На выставке CES 2024 компания Invoxia представила инновационный фитнес-трекер для домашних животных

На выставке CES 2024 компания Invoxia представила инновационный фитнес-трекер для домашних животных

Это устройство, предназначенное для кошек и собак, оснащено искусственным интеллектом и GPS-трекером, предоставляя владельцам подробную информацию о здоровье своих питомцев.

Читать полностью
Российские ученые создали улучшенный полимер для заполнения опасных сосудистых сплетений

Российские ученые создали улучшенный полимер для заполнения опасных сосудистых сплетений

Разработанный препарат, предназначенный для предотвращения разрыва сосудов и обработки патологических образований, обещает быть более эффективным и доступным, чем импортные аналоги.

Читать полностью

Новости