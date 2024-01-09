Археологи в Сибири обнаружили пушечные ядра XVIII века

Исследования в Новосибирском Приобье выявили артиллерийские запасы в Уртамском, Умревинском, Чаусском и Бердском острогах. Найденные ядра, вероятно, использовались не только для артиллерийских целей, но и в быту, например, для прочистки печных труб и как грузила для рыболовов.

Эксперты подчеркивают, что находки также указывают на функциональные особенности орудий и их многофункциональное использование вне оборонительных сооружений, сообщает РБК.