Археологи в Сибири обнаружили пушечные ядра XVIII века

Исследования в Новосибирском Приобье выявили артиллерийские запасы в Уртамском, Умревинском, Чаусском и Бердском острогах. Найденные ядра, вероятно, использовались не только для артиллерийских целей, но и в быту, например, для прочистки печных труб и как грузила для рыболовов.
Эксперты подчеркивают, что находки также указывают на функциональные особенности орудий и их многофункциональное использование вне оборонительных сооружений, сообщает РБК.
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