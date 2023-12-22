Ученые США: примесь углерода улучшила электропроводность меди

Новое открытие ученых сообщает, что смешивание графена с медью улучшает её электропроводность при высоких температурах, что может сделать распределение электроэнергии более эффективным. Это открытие также может повысить КПД электромобилей и промышленного оборудования.
Металлы, такие как серебро, медь, золото и алюминий, обладают хорошей электропроводностью, но при высоких температурах их проводимость уменьшается из-за тепловых колебаний ионов кристаллической решетки. Несмотря на их полезные свойства, чистые металлы имеют недостатки, такие как дороговизна, хрупкость и износостойкость, что объясняет популярность сплавов.
Исследование британских диетологов обнаружило пользу лишних килограммов для здоровья людей старше 65 лет
По результатам исследования выяснилось, что дополнительные жировые запасы способствуют укреплению костей и повышению иммунитета у данной возрастной группы. С возрастом замедляется метаболизм, ослабевает костный материал, а также возрастные изменения, такие как климакс, могут влиять на организм.
Страной года по мнению журнала "The Economist" признана Греция
Этот титул был вручен стране за успешное преодоление экономического кризиса. Десять лет назад Греция оказалась в страшном долговом кризисе и стала объектом насмешек на Уолл-стрит. Экономика страны замедлила свой рост, а в политической сфере наблюдался рост экстремистских партий как правого, так и левого толка.
Кардиолог Кореневич объяснила, что даже при отказе от вредной пищи люди могут сталкиваться с ухудшением здоровья
Кардиолог Анна Кореневич объяснила, что даже при отказе от вредной пищи люди могут сталкиваться с ухудшением здоровья, вплоть до внезапной смерти. Причиной этого является высокий уровень стресса, который может привести к сердечно-сосудистой катастрофе.
Ученые: потеря даже одного часа ночного сна может спровоцировать ощущение несчастья
Исследование, опубликованное в Psychological Bulletin, проведенное учеными из университета Восточной Англии, выявило, что уменьшение продолжительности ночного сна может негативно сказываться на настроении человека, вызывая ощущение несчастья.