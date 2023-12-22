Ученые США: примесь углерода улучшила электропроводность меди

Новое открытие ученых сообщает, что смешивание графена с медью улучшает её электропроводность при высоких температурах, что может сделать распределение электроэнергии более эффективным. Это открытие также может повысить КПД электромобилей и промышленного оборудования.

Металлы, такие как серебро, медь, золото и алюминий, обладают хорошей электропроводностью, но при высоких температурах их проводимость уменьшается из-за тепловых колебаний ионов кристаллической решетки. Несмотря на их полезные свойства, чистые металлы имеют недостатки, такие как дороговизна, хрупкость и износостойкость, что объясняет популярность сплавов.