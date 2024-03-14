Стало известно, как предпочитают готовить россияне

Многие россияне активно развивают свои кулинарные навыки, основываясь на контенте из социальных сетей.
По данным опроса, проведенного пресс-службой ОК, около 60% опрошенных изучают рецепты и техники приготовления через обучающие видео и инструкции в соцсетях. Дополнительные 38% получают опыт от близких — родственников и друзей.
Новые рецепты и идеи черпают 54% респондентов из социальных сетей, в то время как 22% предпочитают экспериментировать на кухне и разрабатывать собственные блюда. 18% опрошенных используют книги рецептов, и лишь 6% не проявляют интереса к готовке новых блюд вообще.
Опрос также показал, что 47% россиян готовят несколько раз в неделю, а 45% наслаждаются свежеприготовленными блюдами ежедневно или практически каждый день. Что касается завтрака, большинство предпочитает элементарные блюда, такие как хлопья с молоком или яичница-глазунья. 24% выбирают тосты, а 13% вообще пропускают утренний прием пищи. Среди тех, кто готовит завтрак самостоятельно, 92% предпочитают делать это утром, в то время как 8% предпочитают готовить заранее — с вечера, сообщает РИАМО.
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