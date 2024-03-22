Мизулина заявила, что в сети 70% контента носит опасный и деструктивный характер

Член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, которая является главой Лиги безопасного интернета, заявила, что около 70% контента разного формата в сети носит деструктивный и опасный характер.
Мизулина отметила, что за последнее время она получила свыше 412 тысяч обращений, которые напрямую касаются информации, носящей общественно-опасное значение. Контент касается насилия, жестокости и прочих деструктивных форм поведения.
Многие подростки и ученики школ пишут, что их подвергают насилию из-за слитых личных данных. Основной проблемой, которая носит массовый характер, это буллинг некоторых молодых людей в собственных школах.
Благодаря обращениям удалось оказать помощь многим из жертв школьной травли. Мизулина заключила, что травля - это чрезвычайно опасное явление. Дети остаются в полном одиночестве и не знают, как справиться с проблемой. Таким людям надо оказывать всю необходимую помощь, чтобы предотвратить многие опасные ситуации.
Neuralink начал работу над созданием импланта, возвращающего зрение
Neuralink, компания, основанная Илоном Маском в 2016 году, разрабатывает передовые нейротехнологии, направленные на улучшение качества жизни людей.
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Колоректальный рак, или рак кишечника, становится все более распространенным среди молодых людей, проживающих в развитых странах.
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Эксперты: весной наибольшим спросом среди российских путешественников пользуются санатории в Кавминводах
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