Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.03.2024 : 92,6118
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.03.2024 : 100,217
Мизулина заявила, что в сети 70% контента носит опасный и деструктивный характер
  1. Главная
  2. Общество
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:48

Мизулина заявила, что в сети 70% контента носит опасный и деструктивный характер

Член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, которая является главой Лиги безопасного интернета, заявила, что около 70% контента разного формата в сети носит деструктивный и опасный характер.

Мизулина отметила, что за последнее время она получила свыше 412 тысяч обращений, которые напрямую касаются информации, носящей общественно-опасное значение. Контент касается насилия, жестокости и прочих деструктивных форм поведения.

Многие подростки и ученики школ пишут, что их подвергают насилию из-за слитых личных данных. Основной проблемой, которая носит массовый характер, это буллинг некоторых молодых людей в собственных школах.

Благодаря обращениям удалось оказать помощь многим из жертв школьной травли. Мизулина заключила, что травля - это чрезвычайно опасное явление. Дети остаются в полном одиночестве и не знают, как справиться с проблемой. Таким людям надо оказывать всю необходимую помощь, чтобы предотвратить многие опасные ситуации.

Мир

Neuralink начал работу над созданием импланта, возвращающего зрение

Neuralink начал работу над созданием импланта, возвращающего зрение

Neuralink, компания, основанная Илоном Маском в 2016 году, разрабатывает передовые нейротехнологии, направленные на улучшение качества жизни людей.

Читать полностью
В западных странах был замечен рост случаев рака кишечника среди молодежи

В западных странах был замечен рост случаев рака кишечника среди молодежи

Колоректальный рак, или рак кишечника, становится все более распространенным среди молодых людей, проживающих в развитых странах.

Читать полностью

Общество

Эксперт по автомобильной тематике Васильев выделил главную проблему современных автомобилей

Эксперт по автомобильной тематике Васильев выделил главную проблему современных автомобилей

Падение качества автомобилей считается естественным процессом, обусловленным несколькими факторами.

Читать полностью
Эксперты: весной наибольшим спросом среди российских путешественников пользуются санатории в Кавминводах

Эксперты: весной наибольшим спросом среди российских путешественников пользуются санатории в Кавминводах

По данным национального туроператора "Алеан", 67% туристов, выбирающих оздоровительные программы, предпочитают Кавминводы.

Читать полностью

Новости