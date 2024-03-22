Появилась информация о том, что в здании "Крокус Сити Холл" обрушилась кровля

Стало известно, что в здании "Крокус Сити Холл" произошёл второй взрыв и, возможно, обрушилась кровля. Точной информации об обрушении пока нет.
Сейчас к зданию подъезжает 70 бригад скорой помощи. Пожарные службы уже прибыли на место, где вывели 100 человек из горевшего дома. На данный момент активно работают группы специального назначения ОМОН и СОБР.
Ранее в здание концертного зала ворвались 5 вооружённых людей в масках, которые открыли огонь по зрителям. Новые данные о пострадавших и погибших уточняются.
МИД РФ выпустил обращение к мировому сообществу с призывом осудить столь жестокий и кровавый теракт.
Международная группа ученых обнаружила новое полезное для здоровья свойство кофе
Исследование, проведенное международным консорциумом ученых под руководством Nestlé Research в Швейцарии и NUS Medicine в Сингапуре, обнаружило, что тригонеллин, естественная молекула, содержащаяся в кофе и фенугреке, а также присутствующая в человеческом организме, может значительно улучшить состояние и функции мышц.
Kia представила новый седан K4, призванный заменить модель Cerato и Forte
Представлены официальные фотографии автомобиля, подчеркивая его совершенно новый дизайн, основанный на концепции "объединение противоположностей".
Диетолог Мароги выделила способы предотвращения похмелья
Диетолог Ализа Мароги рекомендует способы предотвращения похмелья, подчеркивая важность употребления большого количества воды и избегания жирной пищи.
Ученые обнаружили, что собаки обладают гораздо более обширным словарным запасом, чем предполагалось ранее
Используя метод неинвазивной электроэнцефалографии (ЭЭГ), ученые измерили активность мозга собак в ответ на слова, которые их владельцы называли в контексте игрушек.