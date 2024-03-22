Появилась информация о том, что в здании "Крокус Сити Холл" обрушилась кровля

Стало известно, что в здании "Крокус Сити Холл" произошёл второй взрыв и, возможно, обрушилась кровля. Точной информации об обрушении пока нет.

Сейчас к зданию подъезжает 70 бригад скорой помощи. Пожарные службы уже прибыли на место, где вывели 100 человек из горевшего дома. На данный момент активно работают группы специального назначения ОМОН и СОБР.

Ранее в здание концертного зала ворвались 5 вооружённых людей в масках, которые открыли огонь по зрителям. Новые данные о пострадавших и погибших уточняются.

МИД РФ выпустил обращение к мировому сообществу с призывом осудить столь жестокий и кровавый теракт.