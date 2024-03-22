В "Крокус Сити Холле" убили 12 человек, 35 ранены

В концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба на концерте музыкальной группы"Пикник". В здание вломились люди в масках и выпустили по зрителям автоматную очередь. Внутри до сих пор находится много людей. По предварительным данным, среди погибших 12 человек и 35 раненых.

Позже в помещении погремел взрыв, началось возгорание. В то время сообщается, что сами музыканты не пострадали. Очевидцы рассказали, что в партер ворвались неизвестные люди в масках, которые были вооружены автоматами. Они и открыли по зрителям огонь. Потом те же злоумышленники бросили то ли гранату, то ли дымовую шашку, из-за чего начался пожар.