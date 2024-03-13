В Санкт-Петербурге незрячие музыканты выступят на концерте в рамках шоу "Концерт в темноте. Инклюзия"

Впервые в Санкт-Петербурге пройдёт концерт слепых музыкантов, который носит символическое название: "Концерт в темноте. Инклюзия". На сцене команда артистов подготовила пять программ, которые будут продемонстрированы зрителям.

Директор Государственного музея - культурного центра "Интеграция" Игорь Думенко выразил огромную благодарность президенту, который помог реализовать данный проект, а именно новый взгляд на культуру.

Артистов собирали на специальных кастингах, среди них также присутствует Сергей Санаторов - певец и музыкант, который имеет мировое имя, свободно владеет фортепиано и органом. В его репертуаре около 200 произведений, а также 10 альбомов с записанными композициями. Он выступал в ряде европейских театров Чехии, Австрии, Германии, Швейцарии и др.

Концерты с участием людей с ограниченными возможностями, как и спорт, призваны показать всем, что они тоже могут преодолевать себя и иметь равные способности со здоровыми представителями общества. Мероприятие "Концерт в темноте. Инклюзия" продлится в Петербурге с 13 по 16 марта.