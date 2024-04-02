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Российские ученые достигли значительного прорыва в области квантовых вычислений
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:16

Российские ученые достигли значительного прорыва в области квантовых вычислений

В ходе исследования, проведенного при участии НИТУ МИСИС, Российского квантового центра, ФИАН и МФТИ, был разработан уникальный квантовый алгоритм, способный моделировать нарушения симметрии четности и времени.

Используя две физически различные платформы — сверхпроводящую и ионную — ученые провели эксперименты, подтвердившие корректность работы обеих систем и справедливость квантовых постулатов. Российские квантовые вычислительные системы, основанные на использовании многоуровневых квантовых систем (кутритов), отличаются от простейших кубитов и предоставляют большие возможности для расширения функциональности квантовых вычислений.

Разработанный алгоритм позволяет моделировать квантовые процессы, связанные с нарушением симметрии четности и времени, что является ключевым для создания эффективных квантовых компьютеров. Успешная проверка алгоритма на двух различных квантовых компьютерах подтверждает его эффективность и возможность использования многоуровневых квантовых систем для изучения фазовых переходов в квантовых системах.

Этот прорыв не только подтверждает корректность работы российских квантовых компьютеров, но и указывает на необходимость дальнейших исследований в области квантовых вычислений и фазовых переходов. Создание новых алгоритмов и подходов может значительно ускорить разработку эффективных методов для коррекции ошибок в квантовых вычислительных системах и способствовать развитию квантовых технологий на мировом уровне, сообщает Центральная Служба Новостей.

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