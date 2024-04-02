Российские ученые достигли значительного прорыва в области квантовых вычислений

В ходе исследования, проведенного при участии НИТУ МИСИС, Российского квантового центра, ФИАН и МФТИ, был разработан уникальный квантовый алгоритм, способный моделировать нарушения симметрии четности и времени.
Используя две физически различные платформы — сверхпроводящую и ионную — ученые провели эксперименты, подтвердившие корректность работы обеих систем и справедливость квантовых постулатов. Российские квантовые вычислительные системы, основанные на использовании многоуровневых квантовых систем (кутритов), отличаются от простейших кубитов и предоставляют большие возможности для расширения функциональности квантовых вычислений.
Разработанный алгоритм позволяет моделировать квантовые процессы, связанные с нарушением симметрии четности и времени, что является ключевым для создания эффективных квантовых компьютеров. Успешная проверка алгоритма на двух различных квантовых компьютерах подтверждает его эффективность и возможность использования многоуровневых квантовых систем для изучения фазовых переходов в квантовых системах.
Этот прорыв не только подтверждает корректность работы российских квантовых компьютеров, но и указывает на необходимость дальнейших исследований в области квантовых вычислений и фазовых переходов. Создание новых алгоритмов и подходов может значительно ускорить разработку эффективных методов для коррекции ошибок в квантовых вычислительных системах и способствовать развитию квантовых технологий на мировом уровне, сообщает Центральная Служба Новостей.
Стало известно о нескольких случаях ДТП с Xiaomi SU7
Недавно представленный электрокар Xiaomi SU7 стал объектом поклонения среди китайских потребителей, привлекая массовые заказы и восторженные отзывы.
Huawei разработала и запатентовала тройной складной смартфон
Смартфон имеет два места для складывания, при этом один из шарниров позволяет экрану раскладываться наружу, превращая часть устройства в полноценный дисплей.
Ученые обнаружили растение, обладающее способностью подавлять рак груди
Ученые из Американского университета Шарджи (ОАЭ) провели исследование, в результате которого было обнаружено, что стебли дерева Альбиция (Albizia lebbeck) содержат особые соединения, способные препятствовать миграции опухолевых клеток при раке молочной железы.
Невролог Довбня подтвердил отсутствие связи между вакцинацией и аутизмом
По словам врача, ни одна вакцина не увеличивает число случаев аутизма, не влияет на его степень тяжести или траекторию развития у детей.