В России разрабатывают софт для квантовых компьютеров

Росатом создал программное обеспечение для квантовых компьютеров, опережая зарубежных коллег, заявил советник генерального директора госкорпорации, Руслан Юнусов. Он подчеркнул, что в России есть несколько научных групп, занимающихся квантовыми алгоритмами и разработкой квантового софта, которые находятся на мировом уровне.
Юнусов отметил, что теоретические работы отечественных специалистов имеют высокий мировой статус, и некоторые зарубежные коллеги, также занятые в развитии квантовых компьютерных систем, отстают от России, сообщает ТАСС.
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