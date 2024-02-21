В России разрабатывают софт для квантовых компьютеров

Росатом создал программное обеспечение для квантовых компьютеров, опережая зарубежных коллег, заявил советник генерального директора госкорпорации, Руслан Юнусов. Он подчеркнул, что в России есть несколько научных групп, занимающихся квантовыми алгоритмами и разработкой квантового софта, которые находятся на мировом уровне.

Юнусов отметил, что теоретические работы отечественных специалистов имеют высокий мировой статус, и некоторые зарубежные коллеги, также занятые в развитии квантовых компьютерных систем, отстают от России, сообщает ТАСС.