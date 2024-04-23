Общий настрой россиян к началу 2024 года остается позитивным по отношению к ситуации на рынке труда и своему статусу в нем.

Данные представлены в исследовании, проведенном Институтом социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС. Руководители исследования, старший научный сотрудник Виктор Ляшок и младший научный сотрудник Марина Лопатина, использовали данные телефонных опросов, проведенных ИНСАП РАНХиГС с марта 2022 года по февраль 2024 года.

Согласно отчету, с апреля 2023 года опросные листы содержат вопросы о дефиците персонала в организациях. 55% опрошенных уверены, что их компании или отделы сталкиваются с нехваткой персонала. Из них 42% заявили, что ситуация ухудшилась за последние три месяца, в то время как только 5% отметили улучшение. В целом за исследуемый период мнение населения о дефиците кадров осталось примерно неизменным.

Исследователи также выяснили, что в начале 2024 года у большинства россиян сохраняется позитивное отношение к ситуации на рынке труда и своему статусу в нем. От начала исследования в июне 2022 года и до февраля 2024 года лишь 9-11% работающих опрошенных указывали на высокий или очень высокий риск потерять работу, и этот показатель оставался практически неизменным. Большинство работников уверены в стабильном продолжении своей занятости.

Уверенность работников в своей востребованности на рынке труда постепенно растет с лета 2022 года. В феврале 2024 года 48% работников выразили уверенность в том, что смогут легко или очень легко найти работу с такими же условиями и заработной платой, что и у них сейчас. Это на 7 процентных пунктов выше, чем в конце 2023 года. Это также первый раз, когда число таких респондентов сравнялось с числом тех, кто считает, что найти подобную работу будет сложно, сообщает ТАСС.

Фото: ru.wikipedia.org/VeronicaTherese (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Generic License)