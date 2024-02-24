Врачи: разноцветная моча может быть вызвана различными факторами, не всегда связанными с кровотечением

Красный или розовый оттенок мочи может быть результатом кровотечения из мочевыводящих путей или применения определенных лекарств и продуктов питания, таких как свекла или ягоды.
Оранжевый цвет мочи может указывать на употребление определенных продуктов или проблемы с обезвоживанием или печенью. Голубая моча может быть следствием использования определенных лекарств или наличия определенных наследственных заболеваний.
Темно-коричневый оттенок мочи может быть вызван различными факторами, включая употребление определенных продуктов, лекарственных препаратов или наличие внутреннего кровотечения.
Важно обращаться к врачу для диагностики и определения точной причины изменения цвета мочи, сообщает Газета.Ру.
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