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Врачи: разноцветная моча может быть вызвана различными факторами, не всегда связанными с кровотечением
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:54

Врачи: разноцветная моча может быть вызвана различными факторами, не всегда связанными с кровотечением

Красный или розовый оттенок мочи может быть результатом кровотечения из мочевыводящих путей или применения определенных лекарств и продуктов питания, таких как свекла или ягоды.

Оранжевый цвет мочи может указывать на употребление определенных продуктов или проблемы с обезвоживанием или печенью. Голубая моча может быть следствием использования определенных лекарств или наличия определенных наследственных заболеваний.

Темно-коричневый оттенок мочи может быть вызван различными факторами, включая употребление определенных продуктов, лекарственных препаратов или наличие внутреннего кровотечения.

Важно обращаться к врачу для диагностики и определения точной причины изменения цвета мочи, сообщает Газета.Ру.

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