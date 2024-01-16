Врач Агапкин подчеркивает важность коллагена для организма

Врач и телеведущий Сергей Агапкин подчеркивает важность коллагена, отмечая его положительное воздействие на организм. Исследования показывают, что коллаген, содержащийся в свинине, может снизить проявление изжоги и предотвратить развитие рака пищевода.

Агапкин рекомендует включать в рацион свиной холодец, традиционное русское блюдо, богатое коллагеном и витамином A, способствующим укреплению иммунитета. Это особенно актуально зимой, когда повышается риск простудных заболеваний. Врач подчеркивает полезность коллагена для укрепления костей, роста ногтей и реабилитации после простуды. Однако он предостерегает от самолечения при наличии проблем со здоровьем и советует обращаться к квалифицированным врачам для консультаций, сообщает МедЗдрав.Инфо.