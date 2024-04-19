Британский врач Майкл Мосли предупредил о вреде резкого похолодания для здоровья сосудов. Он отметил, что снижение температуры воздуха способствует сгущению крови и повышению артериального давления, увеличивая риск тромбоза и инсульта.
Летальность сердечно-сосудистых заболеваний зимой увеличивается, особенно в дни после резкого похолодания. Исследование, проведенное сингапурскими учеными, показало, что даже падение температуры на один градус увеличивает риск сердечного приступа на 12%, особенно среди людей старше 65 лет.
При резком похолодании организму приходится труднее поддерживать внутреннюю температуру, что увеличивает вязкость крови и риск тромбов и инсульта. Кроме того, холод может вызвать спазмы кровеносных сосудов, ухудшая кровоток и увеличивая риск инфаркта, сообщает Газета.Ру.
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