Эксперт Татьяна Середенкова, генеральный директор управляющей компании Level Group, подчеркивает необходимость предотвращения утечки тепла, начиная с проверки окон и дверей в подъезде, так как неплотное закрытие может вызвать сквозняки и потерю тепла в квартирах.
Регуляция окон в самой квартире также важна, при необходимости окна можно утеплить специальным материалом, но не стоит закрывать окна, предназначенные для проветривания, чтобы избежать нарушения влажностного режима и появления плесени.
Середенкова также советует проверить стены, особенно углы, с использованием тепловизора, чтобы выявить проблемы с утеплением, которые могут привести к потере тепла и замерзанию фасада. В некоторых случаях утепление стен изнутри может быть необходимо и следует обсудить это с профессионалами, сообщает Российская Газета.
Лидер КНДР пригрозил оккупацией Южной Корее
Главным своим врагом считает Пхеньян "южнокорейских марионеток", которых возможно придётся вскоре оккупировать.
Западные СМИ встали в очередь на интервью к Путину
Число просмотров вышедшего сегодня ночью интервью экс-журналиста Fox News с российским лидером уже посмотрели в соцсети "Икс" 80 млн раз.
Земляника признана природным антибиотиком благодаря высокому содержанию витамина C
Доктор медицинских наук Маргарита Королева подчеркивает, что в землянике также присутствуют важные элементы, такие как магний и витамины группы B.
Высланному из Латвии Борису Каткову предоставили жилье в Калининграде
В пресс-службе губернатора Калининградской области сообщили, что Борис Катков, которого латвийские власти выдворили из страны в преклонном возрасте, получил государственное жилье.