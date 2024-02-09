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Эксперт Середенкова дает советы о том, как сохранить тепло в квартире во время морозов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:45

Эксперт Середенкова дает советы о том, как сохранить тепло в квартире во время морозов

Эксперт Татьяна Середенкова, генеральный директор управляющей компании Level Group, подчеркивает необходимость предотвращения утечки тепла, начиная с проверки окон и дверей в подъезде, так как неплотное закрытие может вызвать сквозняки и потерю тепла в квартирах.

Регуляция окон в самой квартире также важна, при необходимости окна можно утеплить специальным материалом, но не стоит закрывать окна, предназначенные для проветривания, чтобы избежать нарушения влажностного режима и появления плесени.

Середенкова также советует проверить стены, особенно углы, с использованием тепловизора, чтобы выявить проблемы с утеплением, которые могут привести к потере тепла и замерзанию фасада. В некоторых случаях утепление стен изнутри может быть необходимо и следует обсудить это с профессионалами, сообщает Российская Газета.

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