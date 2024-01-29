Иммунолог Рябова разъяснила понятие "аллергии на холод"

Иммунолог Ксения Рябова, главный аллерголог-иммунолог "Клиники Фомина", разъяснила понятие "аллергии на холод", подчеркивая, что это понятие включает в себя различные заболевания и состояния. Холод является провоцирующим фактором для многих проблем, начиная от носовой заложенности и ринореи и заканчивая анафилактическими реакциями.

Специалист отметила, что наиболее распространенные жалобы включают покраснения и высыпания на лице и руках, затрудненное дыхание при воздействии холода, заложенность носа и его отечность. Рябова выделила категорию пациентов с хронической индуцированной крапивницей, у которых холод является провоцирующим фактором, вызывая высыпания, зуд и отеки на коже. Это редкое, но тяжелое заболевание, поддерживаемое медикаментозным лечением и контролем врача, сообщает RT.