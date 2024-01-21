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Иммунолог Мальцева предоставляет советы по лечению аллергии на холод
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:28

Иммунолог Мальцева предоставляет советы по лечению аллергии на холод

Иммунолог Наталья Мальцева утверждает, что контроль над аллергическими реакциями на холод можно успешно осуществлять с использованием противоаллергических антигистаминных препаратов. Аллергия на холод может проявляться разнообразными реакциями, включая холодовую крапивницу с симптомами, такими как сыпь, отечность, затрудненное дыхание и снижение кровяного давления.

Мальцева рекомендует минимизировать контакт с холодом, избегая переохлаждения, употребления холодных напитков и контакта с холодными поверхностями. В случае кожных реакций она предлагает использовать специальные увлажняющие кремы. Противоаллергические препараты являются эффективным методом лечения холодовой крапивницы, а при высоком риске анафилаксии рекомендуется избегать погружения в открытые водоемы, даже в летнее время.

Важно обратиться к врачу при проявлении аллергических реакций на холод для диагностики и назначения соответствующего лечения, сообщает МедиаПоток.

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