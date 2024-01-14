Врачи подчеркивают пользу воздействия холода на организм

Ученые из Бирмингемского Университета отмечают, что тренировка на холоде способна укрепить сердце, снизить риск ОРВИ и обеспечить высокий расход калорий. Это обусловлено необходимостью поддержания температуры тела, что стимулирует усиленное кровообращение, повышая интенсивность работы сердца. Кроме того, такие тренировки способствуют улучшению иммунной системы, снижая вероятность заболевания ОРВИ.
Исследования показывают, что тренировка на холоде может быть в четыре раза более эффективной, чем прием антидепрессантов. Зимние упражнения на свежем воздухе способствуют высвобождению эндорфинов, что особенно актуально при сезонном аффективном расстройстве.
Наконец, тренировка на открытом воздухе способствует повышению уровня витамина D в организме, что благотворно влияет на качество кожи. Холодные процедуры, такие как обливания или погружение в холодную воду, сужают кровеносные сосуды, уменьшают поры и покраснения, а также облегчают мышечную боль и напряжение за счет уменьшения отека и воспаления.
Однако следует отметить, что доказательства пользы терапии холодной водой ограничены небольшими исследованиями или личным опытом, и эксперты из Университета Портсмута напоминают об осторожности при погружении в воду, поскольку безопасные параметры этой процедуры пока не до конца изучены, сообщает Газета.Ру.
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