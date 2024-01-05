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Главное управление МЧС России по Москве предупредило о продолжении аномально холодной погоды с 6 по 8 января
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:34

Главное управление МЧС России по Москве предупредило о продолжении аномально холодной погоды с 6 по 8 января

Согласно прогнозам Росгидромета, среднесуточная температура в Москве будет на 7-15 градусов ниже климатической нормы. В связи с этим ведомство рекомендует остерегаться использования электроприборов для обогрева помещений, не предназначенных для этого, и следить за предотвращением перегрузок в электрической сети при использовании электрообогревателей.

МЧС также напоминает о важности присмотра за детьми в помещениях с включенными нагревательными приборами, сообщает ТАСС.

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