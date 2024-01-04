Сибирские ученые из РАН провели исследование влияния холода на организм человека

Кожа оказывает значительное воздействие на организм, чувствуя холод и активизируя защитные механизмы. Защита органов дыхания от холода приобретает особую важность.

Для поддержания организма в хорошем состоянии рекомендуется употребление умеренных порций пищи. Людям с хроническими заболеваниями, такими как диабет и невралгия, следует быть особенно осторожными в холодное время. Хирург Альбина Емельянова советует принимать дополнительные меры для поддержания здоровья.

Эксперт Леонид Никольшин рекомендует одеваться в несколько слоев одежды, используя принцип "капусты" для регулирования температуры. Также важно использовать специальную обувь и аксессуары для согрева ног и других чувствительных участков.

Для предотвращения обморожения важно следить за самочувствием. При онемении конечностей не рекомендуется трение снегом, лучше покрыть пораженные участки теплой одеждой и обратиться за медицинской помощью. Свободная и удобная одежда, а также использование ледоступов помогут избежать падений на льду, сообщает МедЗдрав.Инфо.