Оксана Цышкова выделяет основные различия между гриппом и ОРВИ

Оксана Цышкова, реабилитолог и эксперт по комплексному ведению неврологических дефицитов, выделяет основные различия между гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В контексте активного циркулирования различных вирусов подчеркивается важность точного диагноза для правильного лечения, особенно учитывая потенциальные осложнения.

Эксперт подчеркивает, что главным симптомом гриппа является выраженный нейротоксикоз, проявляющийся неврологическими расстройствами, такими как сонливость, ощущение нехватки воздуха и сильная головная боль. Кроме того, Цышкова обращает внимание на характерные признаки гриппа, такие как быстрое повышение температуры после первых признаков недомогания, минимальные катаральные проявления или их полное отсутствие.

Специалист рекомендует обращать внимание на неочевидные симптомы, такие как боль за грудиной, центральная часть грудной клетки, которая может продолжаться несколько дней, а затем сопровождаться сухим кашлем. Она также подчеркивает светобоязнь как необычный симптом гриппа.

Цышкова завершает свое заявление, советуя обратиться к врачу при первых признаках, чтобы избежать неправильного лечения и возможных осложнений, сообщает Вести Московского Региона.