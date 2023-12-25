Оксана Цышкова выделяет основные различия между гриппом и ОРВИ

Оксана Цышкова, реабилитолог и эксперт по комплексному ведению неврологических дефицитов, выделяет основные различия между гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В контексте активного циркулирования различных вирусов подчеркивается важность точного диагноза для правильного лечения, особенно учитывая потенциальные осложнения.
Эксперт подчеркивает, что главным симптомом гриппа является выраженный нейротоксикоз, проявляющийся неврологическими расстройствами, такими как сонливость, ощущение нехватки воздуха и сильная головная боль. Кроме того, Цышкова обращает внимание на характерные признаки гриппа, такие как быстрое повышение температуры после первых признаков недомогания, минимальные катаральные проявления или их полное отсутствие.
Специалист рекомендует обращать внимание на неочевидные симптомы, такие как боль за грудиной, центральная часть грудной клетки, которая может продолжаться несколько дней, а затем сопровождаться сухим кашлем. Она также подчеркивает светобоязнь как необычный симптом гриппа.
Цышкова завершает свое заявление, советуя обратиться к врачу при первых признаках, чтобы избежать неправильного лечения и возможных осложнений, сообщает Вести Московского Региона.
Bacardi прогнозирует возвращение популярности виски с колой в 2024 году на мировом уровне
Опросы компании показывают, что одна пятая часть респондентов предпочитает классическое сочетание виски с колой, особенно в Индии, Сингапуре и Южной Африке.
Сиквел "Аквамена" начал свой кинопрокат вдвое хуже по сравнению с первой частью
Режиссером вновь является Джеймс Ван, а главную роль исполняет Джейсон Момоа. На предпремьерных просмотрах в четверг фильм собрал всего $4,5 млн в 3 040 кинотеатрах, что существенно меньше, чем $9 млн, собранные оригинальным "Акваменом".
В Правительстве РФ приняли меры по увеличению доступности медицинской помощи для граждан
В результате принятых мер Правительства Российской Федерации согласно постановлению "О модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации", начиная с 2024 года ожидается значительное улучшение доступности медицинской помощи в стране.
Московский холдинг выпустил более 4,5 миллионов сладких подарочных наборов к Новому году
Продукция таких известных компаний, как 'Рот Фронт', 'Красный Октябрь' и 'Бабаевский', уже доступна в магазинах по всей России. На данный момент в столице действует около 100 кондитерских предприятий, обеспечивающих более 19 тысяч рабочих мест.