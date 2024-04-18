Идеальное время для кофе, по мнению нарколога Марата Сараева, наступает через 10-15 минут после завтрака, когда пища уже начала перевариваться. Он обосновывает это тем, что употребление кофе после еды помогает избежать повышения уровня кислотности в желудке, что может негативно сказаться на состоянии слизистой.

Сараев предупреждает о потенциальном вреде употребления кофе натощак из-за его влияния на слизистую пищевода и желудка, особенно при наличии хронических проблем или язвенных поражений.

Он также отмечает, что бодрящий эффект присущ кофе, приготовленному из кофейных зерен, в то время как растворимые виды напитка могут вызывать сонливость из-за присутствия как кофеина, так и теобромина.

Сараев заключает, что правильный выбор времени и типа кофе может оптимизировать его положительные эффекты и избежать потенциальных негативных последствий, сообщает МедикФорум.