Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.03.2024 : 92,6118
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.03.2024 : 100,217
Исследование голландских и британских ученых подтвердило, что употребление кофе снижает риск рецидива рака кишечника
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:54

Исследование голландских и британских ученых подтвердило, что употребление кофе снижает риск рецидива рака кишечника

Люди, страдающие от рака кишечника и употребляющие от двух до четырех чашек кофе в день, имеют меньше шансов столкнуться с возвращением болезни, а также у них заметно снижается вероятность умереть от других причин.

Эксперты отмечают, что если данные выводы будут подтверждены дальнейшими исследованиями, то это может привести к рекомендациям по употреблению кофе для тысяч британцев, страдающих от рака кишечника. Исследование также выявило, что эффект зависит от дозировки, причем наиболее значительное снижение риска наблюдается у тех, кто употребляет как минимум две чашки кофе в день.

Более высокий уровень употребления кофе также связан с повышением шансов на выживание и снижением вероятности смерти от рака и других причин. Поэтому исследователи рекомендуют умеренное употребление кофе как потенциальное средство защиты от развития рака, что подкрепляет научное сообщество в их решении отказаться от классификации кофе как "возможно канцерогенного", сообщает NVL.

Мир

Google выпустила Android 15 Developer Preview (DP) 2, включающее поддержку спутниковой связи

Google выпустила Android 15 Developer Preview (DP) 2, включающее поддержку спутниковой связи

Обновление позволяет приложениям определять использование спутникового подключения и предоставляет функциональность для отправки СМС и ММС через спутниковую связь.

Читать полностью
Британские археологи обнаружили микропластик в археологических отложениях, относящихся к I-II векам нашей эры

Британские археологи обнаружили микропластик в археологических отложениях, относящихся к I-II векам нашей эры

Исследование, опубликованное в журнале Science of the Total Environment (STE), привлекло внимание научного сообщества. Образцы, хранящиеся в архивах с 1980-х годов, содержали крошечные частицы микропластика на глубинах более семи метров.

Читать полностью

Общество

Эксперт Геллер подчеркнул важность защиты паролей на смартфонах и компьютерах от утечки

Эксперт Геллер подчеркнул важность защиты паролей на смартфонах и компьютерах от утечки

Эксперт в области информационных технологий Артём Геллер рекомендует использовать программы для управления паролями, позволяющие создать единый мастер-пароль для безопасного доступа ко всем остальным паролям.

Читать полностью
Эксперт в области смартфонов Харитонов дал ценные советы по действиям при потере устройства

Эксперт в области смартфонов Харитонов дал ценные советы по действиям при потере устройства

Эксперт в области смартфонов Евгений Харитонов подчеркнул различия между системами отслеживания iPhone и Android-устройств, рекомендуя заранее активировать соответствующие функции.

Читать полностью

Новости