Исследование голландских и британских ученых подтвердило, что употребление кофе снижает риск рецидива рака кишечника

Люди, страдающие от рака кишечника и употребляющие от двух до четырех чашек кофе в день, имеют меньше шансов столкнуться с возвращением болезни, а также у них заметно снижается вероятность умереть от других причин.

Эксперты отмечают, что если данные выводы будут подтверждены дальнейшими исследованиями, то это может привести к рекомендациям по употреблению кофе для тысяч британцев, страдающих от рака кишечника. Исследование также выявило, что эффект зависит от дозировки, причем наиболее значительное снижение риска наблюдается у тех, кто употребляет как минимум две чашки кофе в день.

Более высокий уровень употребления кофе также связан с повышением шансов на выживание и снижением вероятности смерти от рака и других причин. Поэтому исследователи рекомендуют умеренное употребление кофе как потенциальное средство защиты от развития рака, что подкрепляет научное сообщество в их решении отказаться от классификации кофе как "возможно канцерогенного", сообщает NVL.