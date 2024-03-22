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Международная группа ученых обнаружила новое полезное для здоровья свойство кофе
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:15

Международная группа ученых обнаружила новое полезное для здоровья свойство кофе

Исследование, проведенное международным консорциумом ученых под руководством Nestlé Research в Швейцарии и NUS Medicine в Сингапуре, обнаружило, что тригонеллин, естественная молекула, содержащаяся в кофе и фенугреке, а также присутствующая в человеческом организме, может значительно улучшить состояние и функции мышц. Это имеет важное значение, учитывая развитие саркопении, состояния, при котором старение приводит к потере мышечной массы, силы и физической активности.

Исследователи обнаружили, что уровень тригонеллина был ниже у пожилых людей с саркопенией, и введение этой молекулы увеличило уровень клеточного кофактора NAD+, активность митохондрий и поддержало функцию мышц в процессе старения. Уровень NAD+ можно также повысить с помощью различных диетических предшественников, включая L-триптофан и формы витамина В3.

Ассистент профессора Винченцо Соррентино отметил, что эти результаты расширяют наше понимание метаболизма NAD+ и предлагают новые возможности для создания интервенций с использованием витаминов, способствующих производству NAD+, для поддержания здоровья и борьбы с возрастными заболеваниями.

Это исследование подчеркивает важность правильного питания и физической активности для поддержания здоровых мышц в старении. Результаты открывают перспективные направления для трансляционных исследований и возможности для применения в клинической практике с целью улучшения качества жизни пожилых людей, сообщает Planet Today.

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