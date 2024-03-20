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Исследование гастроэнтерологов показало, что кофе имеет двойное действие как антибиотик и слабительное
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:47

Исследование гастроэнтерологов показало, что кофе имеет двойное действие как антибиотик и слабительное

Эксперименты на крысах, проведенные американскими учеными из Техасского университета, показали, что кофе вызывает усиленное сокращение мышц тонкого кишечника, даже при низких дозах кофеина или его отсутствии.

Это связано с действием гастрина, содержащегося в кофейных зернах. Кроме того, исследование выявило антибактериальные свойства кофе, что привело к снижению количества бактерий в испражнениях у потребителей напитка. Ученые делают вывод о возможном применении кофе в диетологии и медицине, сообщает Planet Today.

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