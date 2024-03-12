Ученые из Техасского университета опровергли мнение о вреде кофе для людей с нерегулярным сердцебиением

Ученые обнаружили, что умеренное употребление кофеина не только не увеличивает риск аритмии, но даже снижает его. Результаты исследования согласуются с предыдущими выводами, показавшими прямую связь между повышением употребления кофе и уменьшением риска сердечной недостаточности у пожилых людей.

FDA рекомендует здоровым взрослым безопасное употребление до 400 миллиграммов кофеина в день, что эквивалентно четырем-пяти чашкам кофе. Однако перед увеличением употребления кофе необходимо проконсультироваться с врачом, учитывая индивидуальные особенности и возможные противопоказания, сообщает МедЗдрав.Инфо.