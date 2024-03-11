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Нейробиологи предупреждают, что добавление молока в кофе может лишить напиток его полезных свойств
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:45

Нейробиологи предупреждают, что добавление молока в кофе может лишить напиток его полезных свойств

Кофе содержит полифенолы, которые защищают организм от различных заболеваний, но молоко может уменьшить их усвоение. Белки из молока взаимодействуют с полифенолами, что приводит к снижению антиоксидантных свойств кофе.

Нейробиологи рекомендуют избегать добавления молока в кофе, чтобы получить максимальную пользу для здоровья. Это особенно важно для тех, кто следит за своим здоровым образом жизни и стремится к потреблению качественных продуктов, сообщает SM.News.

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