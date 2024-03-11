Нейробиологи предупреждают, что добавление молока в кофе может лишить напиток его полезных свойств

Кофе содержит полифенолы, которые защищают организм от различных заболеваний, но молоко может уменьшить их усвоение. Белки из молока взаимодействуют с полифенолами, что приводит к снижению антиоксидантных свойств кофе.

Нейробиологи рекомендуют избегать добавления молока в кофе, чтобы получить максимальную пользу для здоровья. Это особенно важно для тех, кто следит за своим здоровым образом жизни и стремится к потреблению качественных продуктов, сообщает SM.News.