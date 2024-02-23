Врач Белоусов предлагает альтернативы кофе для тех, кто хочет ограничить его употребление

Врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" Евгений Белоусов утверждает, что зеленый чай, травяные напитки, какао, а также декофеинизированный кофе или чай могут заменить кофе. Декофеинизированный кофе сохраняет полезные свойства и антиоксиданты. Эти альтернативы способствуют бодрствованию и улучшению настроения без использования кофеина.

Белоусов предупреждает, что употребление кофе может вызвать бессонницу, нервозность, учащенное сердцебиение, трепетание и расстройства желудка. Он рекомендует умеренное употребление кофе, особенно избегая его в позднее время дня, чтобы избежать нарушений сна и нервной системы, сообщает РИАМО.