Врач Белоусов предлагает альтернативы кофе для тех, кто хочет ограничить его употребление

Врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" Евгений Белоусов утверждает, что зеленый чай, травяные напитки, какао, а также декофеинизированный кофе или чай могут заменить кофе. Декофеинизированный кофе сохраняет полезные свойства и антиоксиданты. Эти альтернативы способствуют бодрствованию и улучшению настроения без использования кофеина.
Белоусов предупреждает, что употребление кофе может вызвать бессонницу, нервозность, учащенное сердцебиение, трепетание и расстройства желудка. Он рекомендует умеренное употребление кофе, особенно избегая его в позднее время дня, чтобы избежать нарушений сна и нервной системы, сообщает РИАМО.
Toyota столкнулась с угрозой прекращения выпуска Land Cruiser из-за мошенничества ее дочерней компании
В январе выяснилось, что компания Toyota Industries предоставляла недостоверные данные о выбросах некоторых дизельных двигателей, включая те, что устанавливаются на Land Cruiser 300, Hiace и другие модели.
Amazon Studios запускает производство сериала "Бегущий по лезвию 2099"
Съемки пройдут на пражской киностудии Barrandov, начиная с июня. История произойдет через 50 лет после событий "Бегущего по лезвию 2049".
Уход некоторых автобрендов из России привел к серьезным проблемам для местных автовладельцев
В отличие от практики в других странах, где автопроизводители проводят отзывные кампании и берут на себя расходы на ремонт, в России ситуация иная. Российские владельцы остались один на один со своими проблемами из-за отсутствия технической поддержки со стороны ушедших автокомпаний.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" собирается запустить прямые рейсы в Харбин из пяти городов России
Планируется, что весной 2024 года регулярные рейсы будут доступны из Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска и Новосибирска.