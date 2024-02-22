Диетолог Гусакова выделяет безопасную дозу кофеина в день

Диетолог Вероника Гусакова сообщает, что безопасная доза кофеина в день — 400 мг для взрослых, хотя индивидуальная чувствительность может различаться. Она подчеркивает опасность употребления чая для детей, утверждая, что любой его вид может быть вредным.

Передозировка кофеином может вызвать неприятные симптомы, такие как нервозность, расстройство желудка и бессонница. Беременные женщины входят в группу риска, так как большое количество кофеина может негативно сказаться на развитии плода и увеличить риск осложнений.

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями также должны ограничить употребление чая из-за его негативного воздействия на артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Страдающим от бессоницы следует избегать чая, чтобы не ухудшить проблемы со сном, а пациенты с гиперчувствительностью желудка могут испытать ухудшение состояния от большого количества чая, сообщает МедЗдрав.Инфо.