Врач Умнов предупреждает о вреде сочетания кофе с алкоголем

Врач Александр Умнов отмечает, что сочетание кофе с алкоголем может привести к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям, включая инфаркт миокарда, ишемический инсульт и гипертонию.

Он подчеркивает, что употребление энергетических напитков с водкой также опасно из-за возрастающего риска развития аритмий, сердечной недостаточности и других проблем. Врач отмечает, что алкоголь и кофеин влияют на нервную систему по-разному, что может привести к психозам, неврозам и нарушениям сна. Эти факторы могут ухудшить качество жизни и привести к серьезным заболеваниям, сообщает Газета.Ру.