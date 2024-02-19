Врач Умнов предупреждает о вреде сочетания кофе с алкоголем

Врач Александр Умнов отмечает, что сочетание кофе с алкоголем может привести к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям, включая инфаркт миокарда, ишемический инсульт и гипертонию.
Он подчеркивает, что употребление энергетических напитков с водкой также опасно из-за возрастающего риска развития аритмий, сердечной недостаточности и других проблем. Врач отмечает, что алкоголь и кофеин влияют на нервную систему по-разному, что может привести к психозам, неврозам и нарушениям сна. Эти факторы могут ухудшить качество жизни и привести к серьезным заболеваниям, сообщает Газета.Ру.
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