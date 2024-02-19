Нутрициолог Стародубцева дает советы по борьбе с отеками

Лилия Стародубцева, известный диетолог и основатель школы здорового питания Lilystarfit, предоставила ценные рекомендации по избавлению от отеков. Она подчеркнула важность определения причины отеков и поддержания водного баланса. Стародубцева развеяла миф о том, что употребление воды вызывает отеки, утверждая, что недостаточное употребление воды может скорее спровоцировать задержку жидкости в организме.
Советы включают в себя увеличение употребления воды в соответствии с общепринятой нормой, исключение кофеина, копченых, сильно соленых и острых продуктов, а также быстрых углеводов из рациона. Она также рекомендует временно исключить молочные продукты, особенно если наблюдается постоянная отечность, что может указывать на непереносимость лактозы и казеина.
Стародубцева подчеркивает значимость движения для нормальной работы лимфатической системы, предлагая даже небольшие физические упражнения для ее стимуляции. Она также отмечает, что отеки являются серьезным сигналом о необходимости изменения образа жизни и питания, чтобы избежать развития патологических процессов в организме, сообщает РИАМО.
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