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Нутрициолог Стародубцева дает советы по борьбе с отеками
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:23

Нутрициолог Стародубцева дает советы по борьбе с отеками

Лилия Стародубцева, известный диетолог и основатель школы здорового питания Lilystarfit, предоставила ценные рекомендации по избавлению от отеков. Она подчеркнула важность определения причины отеков и поддержания водного баланса. Стародубцева развеяла миф о том, что употребление воды вызывает отеки, утверждая, что недостаточное употребление воды может скорее спровоцировать задержку жидкости в организме.

Советы включают в себя увеличение употребления воды в соответствии с общепринятой нормой, исключение кофеина, копченых, сильно соленых и острых продуктов, а также быстрых углеводов из рациона. Она также рекомендует временно исключить молочные продукты, особенно если наблюдается постоянная отечность, что может указывать на непереносимость лактозы и казеина.

Стародубцева подчеркивает значимость движения для нормальной работы лимфатической системы, предлагая даже небольшие физические упражнения для ее стимуляции. Она также отмечает, что отеки являются серьезным сигналом о необходимости изменения образа жизни и питания, чтобы избежать развития патологических процессов в организме, сообщает РИАМО.

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