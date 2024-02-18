Биолог Созыкин предупреждает о вреде растворимого кофе

Биолог сообщает, что расстворимый кофе может вызвать серьезные проблемы с пищеварением, включая язвы. Александр Созыкин отмечает, что многие производители растворимого кофе используют некачественные зерна, добавляют усилители вкуса, ароматизаторы и сахар, что может привести к эрозивному гастриту, панкреатиту и другим проблемам.

Созыкин рекомендует искать оригинальный растворимый кофе на специализированных сайтах, но предупреждает о возможности натолкнуться на недобросовестные компании, производящие нездоровый и опасный напиток, сообщает МедЗдрав.Инфо.